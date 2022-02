La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, intorno alla mezzanotte di ieri 12 febbraio, è intervenuta sulla strada Statale 7 bis Ofantina, nel territorio di Calitri, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una nel violento impatto si ribaltava. In una delle due auto vi erano cinque ragazzi, tutti rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per le cure del caso. A bordo dell’altra autovettura altre due persone, le quali venivano medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza unitamente all’area interessata.

Gli occupanti le due auto sono rispettivamente di Torella dei Lombardi, Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi e Montemarano. Mentre i due uomini dell’altra auto originari di Atella (Basilicata) e hanno riportato lievi ferite tanto da essere visitati sul posto e non hanno fatto ricorso al ricovero ospedaliero.