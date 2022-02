Altro dramma della solitudine in Irpinia. Questa volta il dramma riguardante una persona anziana si è registrato a Summonte, dove i vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 20.00, sono intervenuti in via Embreciera, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. Saliti al piano rialzato dell’abitazione, una volta entrati in casa, purtroppo l’uomo di 87 anni è stato rinvenuto privo di vita.