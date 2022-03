Ad Ariano Irpino, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo una giovane coppia della provincia di Napoli. Immediatamente è emerso che l’automobilista era sprovvisto di patente di guida. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, i due (già noti alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio) non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune.

Dopo gli accertamenti di rito, il conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per “guida con patente di guida revocata”, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro ed entrambi i soggetti proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.