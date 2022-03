Scambi badge al Genio Civile di Avellino, 51 persone davanti al gup

Piu’ di meta’ del personale in servizio introvabile nell’orario d’ufficio e i dipendenti del Genio Civile di Avellino che si coprivano a vicenda nelle uscite non giustificate o nelle assenze che venivano invece registrate come presenze regolari, attraverso lo scambio di badge. E’ iniziata oggi l’udienza preliminare che vede 51, sugli 80 dipendenti complessivi, accurati di truffa aggravata e abuso

d’ufficio. L’indagine due anni fa consenti’ alla guardia di finanza di scoprire che l’ufficio di via Roma ad Avellino veniva regolarmente abbandonato dalla maggior parte dei dipendenti e

dirigenti. Proprio uno dei funzionari che, stanco di dover sopperire alle mancanze dei colleghi, denuncio’ l’andazzo. alcuni dipendenti furono sorpresi a giocare a tennis in un altro

posto mentre risultavano presenti in ufficio. altri uscivano per andare a passeggio o a sbrigare commissioni. Nell’udienza di oggi, uno degli imputati ha voluto rendere dichiarazioni spontanee sostenendo di essere si’ uscito ma sempre per sbrigare incarichi d’ufficio ma di aver dimenticato di strisciare il badge. La Regione Campania si e’ costituita parte civile nel procedimento e l’udienza dinanzi al gup Marcello Rotondi riprendera’ ad aprile prossimo.