San Sossio Baronia| Mucca impantanata nel fango di un torrente, la salvano i vigili del fuoco

Intervento a lieto fine quello portato a termine oggi dai Vigili del Fuoco di Avellino nel territorio del comune di San Sossio Baronia in contrada Molara. Infatti da due giorni una mucca di un’azienda agricola del posto era finita in un torrente, e con il fango che si era creato non riusciva più a risalire per far rientro in fattoria. Il proprietario ha allertato la sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda coadiuvata dal nucleo S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) della sede centrale. Viste le avverse condizioni meteo di questi giorni, l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano non è potuto intervenire, allora la squadra ha costruito sul posto una grossa zattera in legno, e con non poche difficoltà vi ha adagiato la mucca sopra. Poi con un sistema di corde e leve, piano piano il bovino è stato riportato sulla strada percorrendo una distanza di circa 500 metri. Qui il proprietario, sempre assistito dai Vigili del Fuoco, ha caricato la mucca su di un trattore e l’ha riportata nella sua stalla, il tutto assistita dalla Veterinaria dell’ASL di Grottaminarda.