A16, auto si ribalta e prende fuoco: 22enne di Avellino salvo per miracolo

Auto sbanda sull’autostrada e si ribalta prima di prendere fuoco, conducente salvo per miracolo. Questa mattina i Vigili del Fuoco di Avellino, congiuntamente ad una squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Tufino, al km. 22,600 in direzione Napoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che sbandava, tamponava un pesante automezzo e si ribaltava, prendendo anche fuoco. Ad arrivare per prima sul posto la squadra di Nola, che ha trovato il conducente del veicolo, un ragazzo di 22 anni originario di Avellino, miracolosamente fuori dall’abitacolo. Lo stesso è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti in ospedale per essere sottoposto a cure mediche. Le fiamme che hanno avvolto l’auto sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Rallentamenti si sono registrati durante le operazioni di soccorso sull’importante arteria che collega la Puglia alla Campania.