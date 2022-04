Due macchine coinvolte, una Renault e una Fiat. Teatro dell’incidente il bivio sulla statale Appia per San Martino VC, in località Sferracavallo, poco prima dell’abitato di Montesarchio. In totale 4 le persone coinvolte, tra cui tre bambini, ma nessuno è in gravi condizioni. Sono stati pero’ traspirati in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto i Carabinieri e i vigili del fuoco per definire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine del sinistro.