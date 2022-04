Quadrelle| Il forte vento scoperchia il tetto della Chiesa dell’Assunta

Le forti raffiche di vento scoperchiano il tetto della Chiesa dell’Assunta di Quadrelle, sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino. L’intervento si è registrato nel cuore della notte. I caschi rossi sono intervenuti in piazza Mattis, nel comune del Mandamento, dove il forte vento ha divelto la copertura dell’edificio di culto, facendo rimanere appese le due preziose campane risalenti al 1889. Tre le squadre che hanno lavorato con l’ausilio dell’autogru e dell’autoscala fino alle otto di stamattina, per rimuovere tutte le parti pericolanti e recuperare le due campane, le quali sono state messe in luogo sicuro a disposizione del locale parroco. Danni si sono verificati a due autovetture parcheggiate nei pressi e un’abitazione limitrofa. Per fortuna nessuna persona coinvolta.