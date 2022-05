Al Duomo di Benevento l’ultimo saluto a Mons. Francesco Zerrillo, Arcivescovo Emerito di Lucera -Troia,morto lo scorso 14 maggio. Il feretro è stato esposto per il saluto dei fedeli prima nella chiesa parrocchiale di Reino, suo paese natale, e poi trasferita nella cattedrale di Benevento dove nel pomeriggio si sono tenuti i funerali solenni, con la Santa Messa esequiale presieduta dall’ Arcivescovo Mons. Felice Accrocca che lo ha ricordato con parole di grande ammirazione e affetto:” Il suo visetto tondo sorriderà dal cielo”, ed è proprio con questa espressione rasserenante e sincera che i cittadini e i fedeli lo ricorderanno. Una cerimonia funebre che ha visto la presenza di molti cittadini reinesi, la famiglia, le autorità, il sindaco di Benevento Mastella, di Reino Calzone, i sindaci dei comuni di Lucera- Troia.

Mons. Zerrillo era nato a Reino il 23 aprile del 1931, aveva 91 anni. Fu ordinato sacerdote il 25 luglio del 1954 dall’arcivescovo mons. Agostino Mancinelli.Fu parroco della parrocchia di “San Modesto”. Il 7 dicembre 1985 fu eletto vescovo di Tricarico, mentre il 15 febbraio 1997 fu trasferito alla sede vescovile di Lucera-Troia. Il 30 giugno 2007 Papa Benedetto XVI accettò le dimissioni per raggiunti limiti di età.Una volta trasferitosi definitivamente a Reino ha continuato ad offrire il suo aiuto nella celebrazione della Messa, soprattutto in occasioni speciali.La gente del paese lo ricorda con immensa ammirazione, così come ha sottolineato anche il Vescovo Accrocca durante il rito funebre: “Mons Francesco Zerrillo possedeva una straordinaria dote, quella di ricordare il nome di ogni persona che incontrava sul suo cammino anche a distanza di anni, segno della sua grande profondità e dell’importanza che dava ad ogni incontro umano”.