Grottaminarda| Dramma in via Tratturo, 70enne si dà fuoco in auto

Dramma a Grottaminarda, dove questa mattina in via Tratturo, nei pressi dello stadio, un uomo di 70 anni si è dato fuoco in auto uccidendosi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale per spegnere il macabro rogo. Accorsi immediatamente anche i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo esanime è stato trasportato all’ospedale Rummo di Benevento e l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

L’uomo, che a quanto pare aveva tentato anche altre volte l’insano gesto, si è prima denudato e poi cosparso di liquido infiammabile. Il corpo è stato trovato accanto alla macchina perché, molto probabilmente, l’uomo ha tentato di scendere una volta avvolto dalle fiamme.