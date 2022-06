Atripalda, in ospedale 57enne podista azzannato da due pitbull

Brutta avventura per un 57enne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, azzannato da due pitbull mentre faceva running. L’episodio si e’ verificato sulla pista ciclabile-pedonale che costeggia il fiume Sabato, nel territorio del comune di Atripalda. I due cani, entrambi senza museruola, lo hanno inseguito e assalito provocandogli ferite alle mani e ad altre parti del corpo. L’uomo e’ stato soccorso e trasportato in ospedale. Nonostante le numerose ferite provocate dai morsi, le sue condizioni non destano preoccupazioni. La vittima ha esposto denuncia contro il proprietario degli animali. (ANSA)