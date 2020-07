Benevento| Disposta la riapertura della Biblioteca comunale

L’assessora alla Cultura, Rossella Del Prete, rende noto che è stata disposta la riapertura al pubblico della Biblioteca comunale compatibilmente con l’andamento dell’epidemia del Covid-19 e in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza n. 48/2020 della Regione Campania e dalla circolare ministeriale n. 3809/COV19 del 13 maggio 2020.

La Biblioteca pertanto, a partire da oggi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sarà di 7 persone;

ogni persona potrà trattenersi per un massimo di 3 ore;

l’ingresso sarà contingentato con l’indicazione dei posti da occupare e sarà garantita la pulizia delle postazioni e il ricambio dell’aria;

gli utenti dovranno firmare l’ingresso e l’uscita su un apposito registro, compilare un’autocertificazione e indicare il proprio domicilio e recapito telefonico;

all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e occorrerà disinfettare mani o guanti con il gel;

sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nel locale.

Per evitare assembramenti e file d’attesa sarà possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comunebn.it o chiamare ai seguenti recapiti telefonici: 0824 772571 e 0824 772565.

L’assessora Del Prete informa infine l’utenza che sarà garantito l’isolamento dei libri consultati mediante una quarantena di 40 giorni in un ambiente ben areato.