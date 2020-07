Benevento| BCT 2020, domani la pre-apertura con i 35 anni di “Ritorno al futuro”

Con un salto indietro nel futuro prende il via domani la quarta edizione del BCT Festival 2020. La manifestazione, diretta da Antonio Frascadore e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, proietterà in anteprima assoluta, nella serata pre-inaugurale del 27 luglio, la versione in 4k Ultra HD di “Ritorno al Futuro”, la commedia cult con la quale nel 1985 il regista Robert Zemeckis, il produttore esecutivo Steven Spielberg ed il produttore e sceneggiatore Bob Gale cominciarono un viaggio in tre tappe attraverso il tempo che distrusse ogni record ai botteghini di tutto il mondo e fece della saga interpretata da Michael J. Fox una delle più amate trilogie nella storia del cinema.

Il film sarà proiettato alle ore 21.30 sul maxi-schermo allestito in Piazza Cardinal Pacca e sarà preceduto da un collegamento live dagli Stati Uniti con Bob Gale. Il pubblico di Benevento avrà il privilegio di vedere in anteprima assoluta la versione che farà parte della colletion con la quale Universal Pictures Home Entertainment Italia celebra il 35° anniversario del primo entusiasmante film: “Back to the future: The Ultimate Trilogy” sarà disponibile per la prima volta in 4k Ultra HD e in Blu-Ray e DVD dal prossimo 21 ottobre, nel fatidico “Back to the future day”, comprensivo dell’intera trilogia e arricchito di materiali inediti esclusivi. Per la prima volta, il passato, il presente ed il futuro si uniscono per mostrarsi nella magnifica risoluzione dell’Ultra HD per festeggiare questo anniversario.

I nuovi formati 4k Ultra HD e Blu-ray rimasterizzato portano con loro una qualità estrema di visione, più colori che mai, ed un sonoro immersivo e multi-dimensionale.

Il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento – di cui è Direttore Onorario il produttore Nicola Giuliano – è realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, della Camera di Commercio di Benevento, del Comune di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione lo hanno affiancato e sostenuto. Fondamentale per il successo del festival è il contributo dei partner Vision Distribution, Indigo Film, e di IIF, società controllata da Lucisano Media Group, e il supporto dei media partner Sky, Discovery Italia, Chili e The Hot Corn.