Benevento| Reale:si scelga la saggezza no a Città Spettacolo

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa dell’assessore Antonio Reale.

“Mi chiedo, al di là di ogni polemica politica e strumentalizzazione al momento decisamente fuori luogo, se sia davvero il caso di portare in scena Città Spettacolo.

I numeri oggi parlano di 138 contagi in regione Campania, i casi attivi a Benevento sono 17 e nulla al momento ci dice che non aumenteranno: anzi, il trend suggerirebbe di prevederlo, un aumento.

Una manifestazione come Città Spettacolo, per quanto attente possano essere le misure di sicurezza e scrupolosi i comportamenti di utenti e addetti ai lavori, è occasione di assembramento, di scambi di saluti, di strette di mano… un potenziale vettore di contagio, al netto di ogni misura che, sono certo, verrebbe applicata alla lettera.

Mastella finora è stato un sindaco molto attento, seguendo preoccupato l’evoluzione della situazione, vigilando sulla movida, limitandola ove possibile: non mi pare una scelta saggia quella di andare in controtendenza proprio ora, nella fase cruciale per il controllo della diffusione del covid.

Città Spettacolo 2020 non va fatta: è un rischio enorme in nome di nulla visto che non ha ritorno economico per la città, stanti le limitazioni orarie degli esercizi commerciali. E non è vero che i fondi sono vincolati: sono vincolati quelli regionali, e parliamo di 100mila euro su oltre 500mila. Risorse importanti che potrebbero essere destinate alle scuole o al sistema sanitario.

Si scelga la saggezza: no a Città Spettacolo.”