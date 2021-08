Benevento Città Spettacolo: successo per il Ghettolimpo tour di Mahmood

Con il Ghettolimpo tour di Mahmood, si sono accesi i riflettori sulla 42esima edizione della storica rassegna Benevento Città Spettacolo. I fan arrivano da tutta la Campania, il concerto blindatissimo lascia fuori chi è senza biglietto e fa passare solo se muniti di green pass. Piazza Risorgimento torna ad accogliere la grande musica, e lo fa con un artista iconico e multisfaccettato.Mahmood porta sul palco tutta la sua personalità, i mondi che che gli abitano l’anima, creando ponti sonori che attraversano il Mediterraneo, in una fusione di generi dal Pop al Conteporary R&B, traccia sentieri fatti di melodie suggestive dal sapore mediorientale, ed emoziona cantando in lingua sarda “T’amo”dedicato alla madre. Mahmood si afferma tra gli artisti italiani più amati degli ultimi anni, dopo la vittoria a Sanremo nel 2019 e il secondo posto all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, il suo esercito di fan diventa sempre più grande. Dopo un anno e mezzo di stop, il cantautore torna ai live per far conoscere al suo pubblico l’ultimo album “Ghettolimpo”, ma Benevento ieri sera ha ballato anche sulle note dei vecchi successi come Barrio e Soldi che hanno letteralmente fatto levitare gli spettatori dalle sedie.

Suggestivo con la sua voce ipnotica, Mahmood ha dato vita ad uno spettacolo pazzesco, attivando la sana energia che solo la musica può generare. Ha interagito con il pubblico, scherzato e improvvisato un “tanti auguri” dimostrando di essere un ragazzo semplice oltre la sua fisicità che sul palco esprime forza e personalità.