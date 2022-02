“Il primo voto può essere espresso già a tre anni e lo sperimenteranno le diverse giurie costituite nelle scuole – infanzia e prima classe della primaria – e nel presidio cittadino di Nati per Leggere, in occasione della XIII edizione del Premio Nazionale, Sezione Crescere con i libri”. La poliedrica e battagliera Giovanna Megna, oltre ad essere impegnata in politica e a svolgere la sua professione di avvocata, è anche referente provinciale “Nati per Leggere” di Benevento, e si fa latrice di questa pregevole iniziativa. “I bambini parteciperanno alla pari con genitori, educatori e docenti, esplorando i dieci albi illustrati finalisti. A fine marzo riceveranno una scheda per votare, molto simile a quella che troviamo nei seggi per le votazioni politiche, solo che al posto dei simboli dei partiti troveranno colorate copertine dei libri: un’esperienza di cittadinanza attiva fin dall’infanzia, perché non è mai troppo presto per far sentire la propria voce. Le preferenze raccolte a Benevento e in tutta la Campania contribuiranno, con quelle provenienti dalle reti partner, a scegliere l’albo vincitore, che sarà decretato a maggio durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. Avranno la loro giuria l’I.C. Convitto Giannone, Madre Orsola Mezzini e La Salle, mentre il premio per la prima volta si allarga anche alla provincia, con Paupisi, Vitulano, Cautano e Cerreto – San Lorenzello. Per partecipare, invece, alla giuria cittadina, che si riunirà di sabato mattina, è possibile iscriversi entro il 25 febbraio attraverso la pagina Facebook Amici di Nati per Leggere Benevento. Il Premio nazionale Nati per Leggere è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR; ha ricevuto il patrocinio del CEPELL del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della sezione italiana IBBY. Il Premio ha ricevuto anche la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Il tema scelto per questa edizione è “ALL’ARIA APERTA: AVVENTURE NELLA NATURA RACCONTATE NEI LIBRI PER BAMBINI E BAMBINE”. Correre, saltare, arrampicarsi su un albero, raggiungere la cima di una montagna, passeggiare in riva al mare o risalire un fiume, inoltrarsi fra i sentieri di un bosco o perdersi fra le vie di una città: esperienze all’aria aperta, che sostengono la necessità di riappropriarsi del contatto con l’ambiente. Il Premio è anche uno strumento del Programma Nati per Leggere per promuovere la lettura dialogica in famiglie con bambini in età prescolare e segnalare la migliore produzione editoriale per l’infanzia. Inserito in un programma di contrasto alla povertà educativa, il Premio favorisce inoltre il consolidamento dell’alleanza educativa tra le scuole e la Rete Nati per Leggere nella promozione del diritto alle storie e di buone pratiche ad alto impatto sulla comunità”.