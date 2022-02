Mostre, presentazione di libri e dibattiti in uno scenario unico e suggestivo. Sono gli ingredienti della rassegna culturale “Ci vediamo al San Felice..” organizzata dalla CNA Pensioanti di Benevento. La location è quella del complesso monumentale del Covento di San Felice al viale degli Atlantici che fino all’11 aprile aprirà le porte all’arte, in ogni sua forma. Ieri la presentazione ufficiale della kermesse con l’inaugurazione della mostra di artisti italiani e stranieri realizzata in collaborazione con Arte/Studio Gallery diretta da Mario Lanzione. L’obiettivo ha spiegato Giulio De Cunto, presidente della CNA Pensionati Benevento – è quello di valorizzare il sito beneventano che ospita anche il baby dinosauro “Ciro”

All’evento hanno partecipato tra gli altri l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, il Soprintendente per Caserta e Benevento Mario Pagano e il funzionario della sede sannita della Soprintendenza Gerardo Marucci che ha subito accolto l’idea della Cna

Il primo appuntamento con la letteratura è in programma mercoledi, quando sarà ospite Ruggero Cappuccio, direttore artistico di Campania Teatro Festival, che presenterà il suo libro “Capolavoro d’amore”. Cappuccio dialogherà con Pierluigi Razzano autore e giornalista per Repubblica.