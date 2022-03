Il 5 marzo di cento anni fa nasceva Pier Paolo Pasolini, artista e intellettuale tra quelli che più hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale italiano dello scorso secolo.

L’associazione Culture e Letture, per celebrare i cent’anni dalla nascita dello scrittore e regista bolognese, ha organizzato una serie di incontri celebrativi per un cartellone di eventi dal titolo PASOLINI100.

L’iniziativa, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Campania, si avvale della partecipazione di associazioni, compagnie teatrali ed istituti scolastici che declineranno l’arte di Pasolini nelle sue varie sfaccettature, secondo il programma che segue, indicato in un cartellone aperto ad eventuali altre collaborazioni e iniziative: 5 marzo 2022, al Teatro Romano di Benevento , dalle ore 17:00 alle ore 19:00, letture itineranti dalle migliori pagine della produzione pasoliniana offerte ai presenti che potranno intervenire con proprie letture nell’ambito dell’evento “Chi ama la vita la rischia”; il 5 giugno 2022, al Teatro Romano di Benevento , dalle ore 17:00 alle ore 19:30, incontro culturale “Dicevo di te…” con gli esperti della scrittura pasoliniana Teresa Agovino, Davide De Rei, Maria Laura Simeone e gli interventi delle compagnia teatrale Red Rogers con la collaborazione del Liceo Musicale e Coreutico Guacci di Benevento, Istituto Rampone.; 16 settembre 2022, al Teatro Romano di Benevento , alle ore 18:00, “Ti parlo di lui…racconti della sua amatissima vita…” di e con Alda Parrella e Linda Ocone; 12 novembre 2022 (Luogo da definire), alle ore 18:30, “Da Pasolini a Canterbury – parliamo di cinema” con Maria Laura Simeone, Maria Pia Ciani, Paolo Speranza.

Il cartellone degli eventi è aperto e potranno, nel corso dell’anno dedicato a Pier Paolo Pasolini, aggiungersi ulteriori momenti di condivisione.