Venerdi ottavo appuntamento con il “Festival filosofico del Sannio”. Lectio Magistralis di Telmo Pievani

Venerdi 25 Marzo presso l’Auditorium San Vittorino ore 15,30 ottavo appuntamento dell’ottavo Festival filosofico del Sannio. La lectio è affidata a Telmo Pievani che affronterà il tema: “Che cosa ci rende umani : la solitudine di Homo Sapiens”. Fino a 50 millenni fa la Terra era popolata da almeno cinque specie umane, quattro oltre alla nostra. Con alcune di loro abbiamo convissuto fino a tempi recenti negli stessi territori, persino ibridandoci a vicenda. Poi nel giro di poche migliaia di anni loro scompaiono tutte e rimaniamo soli. Che cosa è successo? Svelare il mistero della nostra solitudine significa capire qualcosa di più su un’antica questione filosofica: che cosa ci rende umani.

Telmo Pievani è professore di Filosofia delle scienze biologiche presso l’Università di Padova. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei campi della biologia evoluzionistica, dell’evoluzione umana, della filosofia della biologia e della filosofia della scienza. Collabora con “Il Corriere della Sera”, “Le Scienze” e “Micromega”. Tra i suoi libri: La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto (Milano 2011); La fine del mondo (Torino 2012); Homo sapiens. Il cammino dell’umanità (Novara 2013); Anatomia di una rivoluzione. La logica della scoperta scientifica di Darwin (Milano 2013); Evoluti e abbandonati (Torino 2014); Come saremo (con L. De Biase, Torino 2016); Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così (con V. Calzolaio, Torino 2016); Homo Sapiens e altre catastrofi. Per un’archeologia della globalizzazione (Milano 2018); Imperfezione. Una storia naturale (Milano 2019); E avvertirono il cielo. La nascita della cultura (con C. Sini, Milano 2020).

Introduce: prof.ssa Carmela D’Aronzo–

Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”

Coordina: prof. Giuseppe Graziano

Docente di Chimica Fisica -Dipartimento di Scienze e tecnologie –Università degli studi del Sannio

Filosofia e Musica: con la collaborazione del Conservatorio di Musica “ Nicola Sala “ di Benevento