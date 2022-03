Benevento| “Ci vediamo al San Felice”, oggi il decimo appuntamento

Decimo appuntamento per la rassegna “Ci vediamo al San Felice”, ideata e realizzata da CNA Pensionati di Benevento, guidata da Giulio De Cunto, in collaborazione con CNA Pensionati Campania, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Oggi alle 17 saranno presentati estratti per “storie di Benevento e del Sannio” dai libri di Rito Martignetti , con letture a cura di Emi Martignetti. L’incontro si terrà come sempre presso l’ex Convento San Felice al Viale degli Atlantici di Benevento. Ricordiamo inoltre come sia sempre possibile visitare gratuitamente la mostra internazionale dell’Arte/Studio Gallery curata dal Maestro Lanzione, tutti i giorni, dalle 9 alle 18.30; il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.