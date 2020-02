Regionali, Salvini da Napoli: “Scelta del centrodestra a breve, sarà la scelta migliore”

Il centrodestra fara’ la scelta migliore a breve, non solo il candidato governatore ma una squadra perche’ i danni di de Magistris e De Luca… A breve la scelta, meglio prendersi qualche giorno in piu'”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiede il nome del candidato presidente della colaizione Lega, FdI, FI nelle prossime regionali in Campania. “Oggi pomeriggio – dice – ho incontrato piu’ di 50 imprenditori, professionisti, medici, avvocati. C’e’ tanta gente che vuole dare una mano, e’ un bel segnale per la Lega, per Napoli e per tutto il centrodestra. Se c’e’ qualche giorno in piu’ da prendersi per fare la scelta migliore, lo facciamo”. Quanto a Stefano Caldoro, “non fatemi dare commenti e giudizi sui nomi – risponde – stiamo lavorando per ampliare la squadra. Nomi nuovi, anche. Io non faccio mai questioni personali, pero’ non si puo’ chiedere alla Lega di sostenere Mastella a Benevento per intenderci. Chi sceglie la Lega, chi guarda al futuro fa una scelta chiara, non possiamo tornare indietro di trent’anni”. “Abbiamo appena vinto in Regione Calabria – rivendica – l’obiettivo e’ di fare la stessa cosa sia in Campania che in Puglia e poi mandare a casa anche de Magistris perche’ penso che sia un sindaco assolutamente inadatto per una citta’ bella e’ difficile come Napoli”. (AGI)