Benevento| Comune: ecco le nuove deleghe. In giunta 3 new entry

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha proceduto questa sera all’assegnazione delle nuove deleghe (come da prospetto che si allega). Nel pomeriggio aveva incontrato l’avvocato Felicita Delcogliano ringraziandola per il fattivo contributo offerto in questi mesi nella veste di assessore e per il prezioso apporto che continuerà a dare all’Amministrazione in altra veste.

Deleghe SINDACO MASTELLA

Clemente Mastella Restano al sindaco PICS e Bando Periferie

Rosa (Rossella) Del Prete-deleghe: “alla scuola, istruzione, asili nido, diritto allo studio, lotta alla dispersione scolastica, mensa, progetti speciali per l’infanzia, cultura e Unesco”;

Mario Pasquariello deleghe: “ai lavori pubblici, alle infrastrutture, alla protezione civile, al ciclo dei fiumi, delle acque reflue, con esclusione quindi di tutto quanto attiene alciclo e all’utilizzo delle acque destinate ad uso domestico, alla bonifica dei siti inquinanti dai rifiuti urbani e assimilabili e alle discariche abusive”;

Antonio Reale-deleghe: “alle politiche ambientali, al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata, alle politiche energetiche e risorse alternative, Cimitero con riguardo alla programmazione e servizi cimiteriali, al decoro urbano, verde pubblico e ai parchi”

Luigi Ambrosone-con deleghe: “alle politiche sociali, alle politiche per la famiglia e per l’infanzia, alle emergenze abitative, alle politiche per la casa, alle politiche per le disabilità, trasporto pubblico, mobilità e PUM”;

Carmela Coppola- deleghe: “personale, servizi demogrtafici, statistica, politica per le contrade, rapporti con i comitati di quartiere, rapporti con le associazioni, volontariato”;

Oberdan Picucci- deleghe: “a spettacoli, sistema museale, teatrale e musicale, commercio e aree mercatali, sanità, contenimento e gestione del randagismo”;

Raffaele Romano- deleghe: “all’urbanistica ed alla gestione del territorio, anticorruzione, anticorruzione interna, legalità e trasparenza, rapporti con le associazioni anticriminalità”;

Maria Carmela Mignone-deleghe: “al sostegno alle imprese, all’agricoltura, SUAP, Agenda Digitale, Smart City, Innovazione Tercnologica, Agenda Europea, Rapporti con le Università”;

Maria Carmela Serluca-deleghe: “alle politiche economiche (bilancio, programmazione finanziaria, fisco e tributi), al patrimonio, al patrimonio immobiliare residenziale, alla lotta all’evasione, al controllo analogo,Vice Sindaco”;

CONSIGLIERE COMUNALE

Vincenzo Lauro : “di studio, di consulenza e di proposta in materia di contenzioso, di sport”;

Patrizia Callaro funzioni: “relative alle Pari Opportunità”;

Antonio Puzio funzioni: “politiche giovanili, artigianato,ithe per il turismo”;