Benevento| Patto, Scarinzi: Paglia prenda una decisione chiara

Tutto dipende da quello che farà Clemente Mastella ovvero se il sindaco virerà verso De Luca oppure farà altre considerazioni nell’ambito del centrodestra. E’ il “pattopensiero”, si potrebbe dire, la linea di galleggiamentro che starà alla base delle decisioni di Patto Civico in merito alle decisioni che si vorranno adottare nell’inmediato futuro. E nell’immediato futuro cìè anche la possibilità di avallare una sempre possibile nuova mozione di sfiducia al sindaco, quella pentastellata è stata come si sa archiviata.

Nel Patto è sempre vica la polemica aperta fra Sguera e Scarinzi da un lato e Luca Paglia dall’altro. Da qualche giorno il tenore degli scanmbi si è fatto più fitto e la cosa rende sempre più insostenibile la coabitazione all’interno della compagine consiliare. Luca Paglia, già aderente al soggetto Alleanza per la Campania, di andare non ne vuole sapere e contensta ai suoi due interlocutori la lopro appartenenza Forza Italia. Il clima è però davvero incandescente.

Nel frattempo la polemica politica coinvolge i gruppi mastelliani e Dema che a Benevento ha come alfiere Pasquale Basile. Dema aveva articolato come necessaria la mozione per sfiduciare il sindaco e anticipare la fine della sua avventura a Palazzo Mosti. La replica dei mastelliani è dura. “E’ davvero irresponsabile che un gruppo di persone corrose da una smodata ambizione personale faccia un appello per sfiduciare il sindaco e l’amministrazione in carica. Mentre altrove c’è un raffreddamento dei contrasti tra maggioranza e opposizione in conseguenza della pesantezza e drammaticità dell’emergenza coronavirus che ha investito il paese, a Benevento invece si assumono atteggiamenti irresponsabili per puro spirito di protagonismo”.