Benevento| Attività Produttive, domani Feleppa presente alla votazione

Feleppa ci sarà. Il consigliere di Alleanza per la Campania e nuovo responsabile regionale del partito, prenderà parte alla commissione Attività Produttive che dovrà eleggere il nuovo presidente. Nei desiderata di Mastella c’è il nome di Nanni Russo, come ampiamente descritto. Superate le contumelie legate alle famose intercettazioni che, val bene ribadirlo non hanno mai costituito oggetto di indagine sul medico, sebbene attenzionate dalla magistratura, per Mastella sembrano archiviate anche le “remore morali” che lo indussero a chiederne il passo indietro da capogruppo, al tempo delle famose invettive rilasciate al Fatto Quotidiano. I nuovi tempi inducono a ben altre riflessioni e per un pragmatico, quale è il sindaco l’unico dato certo è quello della contingenza attuale. Contingenza attuale che parte dal nuovo vertice di Attività Produttive e il clima che si respira non è affatto serafico. Su Feleppa sembra concentrarsi una manovra di delegittimazione molto forte. Emblematico è il duro comunicato della capogruppo di Noi Sanniti Molly Chiusolo che con toni molto risoluti chiarisce che “il consigliere Angelo Feleppa non rappresenta più il gruppo “Noi Sanniti” e che qualora dovesse partecipare alla seduta votando in maniera difforme alla volontà del gruppo, riterremmo la sua posizione deontologicamente, politicamente e umanamente scorretta”. La Chiusolo auspica che Feleppa non intervenga domani alla discussione, cosa irrituale e forse anche capziosa, rimandando tutto alla ufficializzazione del gruppo di cui Feleppa fa parte in Consiglio comunale, quando sarà. Gruppo eroso dal personale intervento di Mastella, che qualche giorno fa ha ricevuto Adriano Reale nel suo studio a Palazzo per indurlo a tornare nell’alveo della maggioranza portandosi dietro anche Annarita Russo e scaricando Mosè, latitante da tempo, e il “reprobo” Feleppa. E qui siamo nel campo d’azione di Mastella e nel quale il sindaco gioca da fuoriclasse. “Agirò in modo indipendente”, fa sapere, dal canto suo, Feleppa, un concetto espresso anche al PD che avrebbe invece gradito una più netta scelta di campo dal consigliere vigile del fuoco ed invece ha incassato un diniego. Allora è lecito pensare che da De Pierro arrivi domani mattina una pregiudiziale che prevede la proposta della Varricchio. Insomma, nulla appare scontato ma per Mastella, fresco fresco da outing pro-De Luca, “incredibile dictu”, Russo presidente rappresenta un passaggio fondamentale sullo scacchiere delle strategie intra ed extra moenia. Intanto, sussurri e grida dal versante Bando Periferie. Che la situazione sia torrida starebbero a confermarlo alcuni scambi assai aspri tra Quarantiello, Parente e il dirigente Iadicicco. L’abbattimento del palazzo ex Inps che l’opinione pubblica fatica a metabolizzare per fare spazio a strutture abitative e centri commerciali lascia perplessi e pone la domanda che ci facciamo da un po di tempo: cui prodest?