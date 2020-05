Benevento| Ricciardi: Mastella nostro avversario nel 2021

Le evoluzioni politiche viste da sponda leghista. Luca Ricciardi, in una intervista rilasciata a Lab Tv, fa il punto della situazione legato alle evoluzioni politiche regionali. “De Luca ha sfruttato il momento favorevole ma non ha dato risposte alle tante esigenze della regione e delle zone interne in tutti i suoi cinque anni di governo della Campania, dice il segretario leghista, e quindi il giudizio non può che essere totalmente negativo”. Parla di Maresca, Ricciardi, e delle scelte che il centrodestra sarà chiamato a fare per contrapporsi a De Luca. “Maresca sarebbe una opzione di prestigio”, a giudizio di Ricciardi, che giudica Caldoro persona degnissima ma forse poco adatta ad una battaglia campale contro un avversario forte. Mastella e il suo trasformismo. Ricciardi non fa sconti attacca il sindaco frontalmente.

