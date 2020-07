Benevento| Regionali, Ciccopiedi: “i consiglieri comunali dichiarino apertamente il loro sostegno a Forza Italia e al Presidente Caldoro”

“L’assurda querelle messa in piedi dai consiglieri comunali lascia esterrefatti, tanto più in un momento in cui siamo chiamati ad una dura battaglia elettorale che mette in campo il futuro della nostra Regione, e ancor più della nostra Provincia! Mi fa piacere che Capuano dica di non aver mai espresso sostegno a De Luca, ma esprimendo la sua sintonia con i progetti politici di Mastella poi si contraddice. Allora se ne è capace dica parole di chiarezza del tipo, volendogliele suggerire: “alle prossime elezioni regionali voterò Stefano Caldoro come Presidente e la lista di Forza Italia a cui assicuro tutto il mio sostegno”. Questo pone fine ad ogni polemica. Altre dichiarazioni congiunte a certi sussurri di stampa lasciano molti dubbi, sono certo che l’amico Antonio diraderà la nebbia da cui è circondato”. Queste le dichiarazioni del responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento Leonardo Ciccopiedi.