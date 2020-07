Amorosi| Centro Democratico, Puzio nomina Graziano De Luca Delegato all’Artigianato

“E’ con grande piacere che annuncio un nuovo ingresso nella riorganizzazione di Centro Democratico nel beneventano con Graziano De Luca, che ha ricevuto la delega all’Artigianato per il Comune di Amorosi. Il nostro gruppo continua a crescere e, con De Luca, persona stimata da tutti e di grande esperienza nel settore, si aggiunge un tassello importante al lavoro che il nostro partito sta facendo nel territorio. Hair-stylist con 32 anni di esperienza, e ulteriori esperienze nel settore della formazione accademica e in quello della moda, è impegnato da oltre 20 anni nel sociale come nell’attività politica locale. E proprio in un momento come questo, nel quale il mondo dell’artigianato risulta tra i più colpiti dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia in corso per via di chiusure, cancellazioni di ordini, problemi di approvvigionamento e molto altro, sono certo che De Luca saprà essere propositivo e capace di dare un grande contributo in un periodo in cui le sfide per il nostro partito, e per il nostro territorio, non mancheranno. Al neo-delegato all’Artigianato per il Comune di Amorosi va dunque il mio sentito benvenuto”.