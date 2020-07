Benevento| Vicenda Stat, maggioranza ed opposizione contro

Il Consiglio comunale è compatto: l’affare legato a Stat e all’alienazione degli alloggi comunali targati Erp non s’ha da fare. La levata di scudi stamattina in Commissione Lavori Pubblici che fa eco alla riunione dell’8 luglio nella quale lo stesso dirigente Perlingieri parlò di scelte problematiche che avrebbero potuto essere giustificate solo da una piena convergenza politica. Convergenza che non appare. Quarantiello è risoluto: “da parte mia il no è chiaro ed assoluto” e se lo dice il più mastelliano in aula consiliare si comprenderà bene la natura della situazione. Maggioranza ed opposizione, fatta eccezione per qualcuno, è su posizioni di chiusura. Italio Di Dio di Area Dem

Una vicenda che lascia basiti. La politica sembra avulsa da una questione speculativa tutta a vantaggio di Stat e di cui si intende dare responsabilità alla burocrazia di Palazzo. Una storia che non regge quando di mezzo ballano 300 mln di euro. Vizzi Sguera attacca l’Amministrazione e quindi Mastella sulla marginalità del consesso comunale

Segue servizio