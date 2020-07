Benevento| Martusciello-Mastella: nella diatriba…spunta Dante

“…stavvi Minos orribilmente e ringhia, essamina le colpe nell’intrata giudica e manda a secondo ch’avvinghia”… Non prendeteci per matti ma va citato il Canto V per stare appresso alla contumelia tra Martusciello e Mastella, col primo che immagina un futuro post mortem del sindaco tra le fiamme eterne, per via delle bugie che direbbe, e il sindaco che gli da del ridicolo e prevede la desertificazione di Forza Italia ormai in fase avanzata. La polemica politica finisce per coinvolgere, suo malgrado, anche il Sommo Poeta ma Mastella, pungolato dalle domande dei cronisti, qualche aculeo avvelenato a Caldoro, per esempio, che lo aveva attaccato ad Avellino mentre a Benevento era stato cauto, lo lancia e non senza qualche fondatezza

Martusciello in versione Minosse e la sua reprimenda nei confronti della senatrice Lonardo. Definì “stomachevole” quei comportamenti ma Lady Mastella, intercettata al Palatedeschi ai test sierologici, ha preferito non replicare magari rimandando alla prossima settimana le eventuali dichiarazioni. Deflagra, ora, l’invettiva reciproca che ci accompagnerà nel corso di questa assolata campagna elettorale.

