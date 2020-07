Benevento| Stat, Basile a Pasquariello: “spieghi come stanno le cose”

Le dichiarazioni di Mario Pasquariello in riferimento alla vicenda Stat. L’assessore ai Lavori Pubblici aveva definito “savonarola di turno” coloro, tra associazioni e sindacati, che a suo avviso cavalcano l’onda lunga del malcontento e della critica precostituita e pregiudizievole al solo scopo di attaccare l’Amministrazione. Pasquariello aveva anche ribadito che mai la Giunta avrebbe sacrificato i legittimi assegnatari delle case popolari di Santa Maria degli Angeli e di altre zone della città anche se Pietro Siena, l’amministratore di Stat, aveva definito in modo chiaro quali fossero i propositi della sua società una volta rilevati, a prezzi men che concorrenziali, gli alloggi in via di dismissione da parte del Comune. Propositi che si allineavano alla trasformazione in nuce degli stessi alloggi, che una volta ricostruiti avrebbero perso la connotazione popolare proprio per via di quei servizi che la nuova struttura avrebbe erogato. Servizi non più alla portata dei vecchi affittuari costretti a pigioni più che triplicati oppure all’acquisto dell’immobile. Fino ad ora a parlare è stata Stat, si attende che qualcosa la dica ufficialmente anche il Comune visto che al dialogo competitivo vi parteciparono, oltre ai tecnici, Perlingieri in testa, l’OSL e gli assessori Serluca, Reale e proprio Pasquariello, ovviamente su mandato del sindaco. Una questione del genere, con tanti soldi in gioco, meriterebbe di essere resa pubblica alla città. Intanto all’assessore ai Lavori Pubblici replica Pasquale Basile, uno dei savonarola di cui sopra. “L’acredine di Pasquariello nei confronti di chi ha avuto il merito di informare gli inquilini inconsapevoli di tutto e rendere pubblica una trattativa di cui finanche i consiglieri di maggioranza erano all’oscuro evidenzia nervosismo ed è un evidente segnale di debolezza. Anziché offendere, Pasquariello spieghi alla città chi stava trattando con Stat da circa un anno all’oscuro del consiglio comunale, ci dica se le case popolari in proprietà del Comune di Benevento rientrano nella categoria di patrimonio indisponibile in virtù dell’alta rilevanza sociale, ci dica chi ha chiesto in fase covid alla Regione Campania di utilizzare il progetto già finanziato per i 140 alloggi di housing sociale più 20 di edilizia residenziale pubblica da utilizzare come case transito nella grande opera pia e caritatevole proposta dalla Stat”.