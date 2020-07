Decreto Rilancio, Maglione: “Al Sannio oltre 10 milioni di euro”.

“Per i comuni un nuovo sussidio da parte del governo. Nel decreto rilancio è stato previsto infatti un fondo di oltre 3 miliardi di euro a favore degli Enti locali. La riduzione delle entrate a causa dell’emergenza sanitaria e il conseguente blocco delle attività ha pesato molto sulle casse dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane. Il Governo, quindi, ha ritenuto doveroso andare in soccorso di quelli che sono i presidi dello Stato sul territorio, attraverso uno stanziamento di risorse eccezionale per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Alle somme già stanziate a fine maggio con un acconto, si aggiungono quelle attuali, per un totale di oltre 10 milioni di euro per la sola provincia di Benevento.

Tale somma è stata ripartita tra comuni, a cui vanno quasi 8 milioni di euro, le comunità Montane, circa 15 mila euro, e l’Ente Provincia, oltre 2 milioni. E’ un primo aiuto a cui si conta di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi.

Concretamente il Governo sta sostenendo gli Enti Locali attraverso l’erogazione di moneta contante che deve essere utilizzata per evitare che vengano decurtati i servizi ai cittadini. Passo dopo passo si sta cercando di ritornare alla normalità. Fondamentale anche il risultato ottenuto dal nostro Primo Ministro Giuseppe Conte nella trattativa europea perché permetterà di avere ulteriori risorse, oltre 200 miliardi di euro, da investire per far ripartire l’Italia e il Sannio.”