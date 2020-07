Benevento| Preventivo, pomeriggio torrido (oltre l’afa) a Palazzo Mosti

Oggi il dibattito in aula sul Preventivo, probabilmente la riunione consiliare più importante degli ultimi anni. Una maggioranza granitica è attesa a Palazzo Mosti e c’è da pensare che così sarà anche alla luce dell’esito della Commissione Finanze riunita ieri e che sostanzialmente ha confermato a Mastella che ha 16 voti a favore e con lui 17, vale a dire la maggioranza sufficiente per guadare le sabbie mobili dei possibili franchi tiratori e approvare il documento contabile. Che per il sindaco si traduce nel via libera alla spesa pubblica e alla partenza delle grandi opere previste nel bando periferie, particolarmente sensibile viste le Regionali alle porte. Impensabile uno sforamento a settembre. Potrà contare Mastella sui Moderati e non è cosa da poco nonostante la quasi sicura assenza di Puzio e il fatto che l’intero raggruppamento, compreso l’assessore Picucci che però non appoggerà Gino Abbate alle Regionali proprio a vantaggio di Puzio. Insomma, il “picuzio”, figura mitologica e crasi quanto mai appropriata delle due personalità, prende la scena ed anche la preoccupazione del sindaco. Ma il vero motivo di interesse è come si atteggeranno i cespugli sulla questione del numero legale. Cosa farà Giuliana Saginario, per esempio, se si sottrarrà alle pressioni fortissime che le incombono sul capo aderendo allo spirito matrtuscelliano oppure si limiterà a ripetere lo schema di lunedi scorso. E cosa farà il PD, specie dopo le parole di Mastella di ieri e dopo che il segretario regionale Annunziata ha ribadito che la coalizione non dovrebbe conoscere eccezioni. Insomma, sarà un pomeriggio al calor bianco. Non per le sorti dell’Amministrazione ma per quello che potrebbe innescare uno slittamento a settembre del voto.