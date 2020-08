Benevento| Regionali, Gino Abbate: fase di confronto con tutti i cittadini interessati a proporre spunti e temi legati alla prossima campagna elettorale

Gino Abbate candidato Consigliere alle prossime elezioni Regionali, con la lista “Noi Campani” a sostegno del governatore De Luca, ha inaugurato una fase di confronto con tutti i cittadini interessati a proporre spunti e temi legati alla prossima campagna elettorale.

“L’obiettivo -spiega Abbate –è reperire dalla diretta testimonianza delle persone, le indicazioni su priorità di intervento ed emergenze da affrontare, evitando di relegare il dibattito politico a questioni marginali rispetto alla vita dei cittadini. Tutti coloro che sono interessati potranno contattarmi, anche attraverso i riferimenti social e web, per indicare gli aspetti su cui sono particolarmente attese risposte ed interventi da parte della pubblica amministrazione, e segnatamente dalla Regione Campania”.“L’obiettivo –argomenta ancora Abbate –è permettere che i cittadini non siano solo bombardati dapromesse elettorali di candidati e schieramenti ma, ancheattraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie, focalizzare le attenzioni su specifici temi di rilevante impatto. Riuscendo in questo modo a misurare il gradodi disponibilità e competenza dei diversi candidati. Un banco di prova per i candidati. Una sorta di test d’ingresso realizzato dai cittadini che, prima di ogni altro dato legato all’appartenenza o al colore politico. Una partecipazione che non azzera ilrischio di propaganda fatta di promesse, ma che affida ai cittadini uno strumento per verificare la qualità delle proposte e l’affidabilità dei candidati”.