Avellino| Regionali, cambio in corsa per “Noi Campani”: esce Pagliuca, entra Galluccio

7 Agosto 2020 | by Redazione Av

Politica

Si è riunita ad Avellino questo pomeriggio la direzione provinciale di “Noi Campani” dopo la conferenza stampa tenuta con il leader Clemente Mastella. Presenti i candidati al Consiglio regionale: Bruno Aliberti, Mafalda Galluccio, Guerino Gazzella e Adele Nigro.

Il segretario provinciale Ciro Aquino ha informato la direzione che a seguito di un confronto con il presidente Clemente Mastella, ha provveduto a nominare la professoressa Tina Pagliuca portavoce della segreteria provinciale del partito irpino e ha incaricato il presidente provinciale Franco Rauseo, di avviare la costituzione della Consulta degli amministratori locali anche in vista delle prossime scadenze elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino.

Nel corso dell’incontro è stata esaminata la situazione politica in Irpinia con particolare riferimento alle comunità chiamate al rinnovo dei consigli comunali. Per quanto riguarda Ariano Irpino è stata ribadita la necessità di allargare agli alleati di centrosinistra il confronto intorno alla candidatura a sindaco del Tricolle di Carmine Peluso. Peluso, infatti, appare espressione di buona amministrazione capace di rappresentare le istanze e le aspettative della comunità dopo il commissariamento del municipio e la sciagura del coronavirus.

Nei restanti undici comuni chiamati al voto: Andretta, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, Noi Campani intende privilegiare accordi politici in linea con la coalizione che sostiene la candidatura di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, evitando un civismo confuso che mescola tradizioni ed esperienze antitetiche.

Durante la riunione è stato affrontato, inoltre, la questione del programma e cioè della proposta di governo e rappresentanza dell’Irpinia in seno al Consiglio regionale che Noi Campani intende sviluppare.

Si è convenuto nel portare avanti una proposta concreta di rinnovamento e di efficienza per rispondere nel più breve tempo possibile alle necessità del territorio e delle comunità. La campagna elettorale verterà su “Mai più periferia” intendendo con ciò che le aree interne devono tornare nel cuore delle decisioni. Oggi l’irpinia deve affrontare diverse emergenze. Una di queste è il rischio usura per i commercianti. La seconda riguarda la rete delle infrastrutture come la Lioni -Grottaminarda i cui tempi rischiano di diventare come quelli della Sa-Reggio Calabria. Altro punto dolente è la questione Laceno per il quale non c’è ancora stato un intervento efficace. Lago Laceno deve tornare ad essere la località viva degli anni ’70 con il festival e turisti. A breve presenteremo un piano integrato per il turismo. Si è discusso, inoltre, della necessità di intervenire sulla rete idrica per fermare la dispersione che arriva al 76 per cento.