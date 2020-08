Sant’Agata de’ Goti| “Insieme si cambia”, Frogiero: un taglio netto col passato

A Carmine Valentino si opporrà Antonio Frogiero, capogruppo uscente dell’opposizione a Palazzo San Francesco. Frogiero, alla guida di “Insieme si cambia”, ufficializza il simbolo e la squadra, compossta da sedici membri, che andtrà a costituire l’alternativa amministrativa a dispiosizione dei santagatesi. “L’obiettivo è quello di dare un taglio netto al passato, commentano da “Insieme si cambia”, di voltare pagina rispetto ad un passato che ha partorito il risultato attuale di un paese in difficoltà dal punto di vista non solo finanziario. Le persone che faranno parte di questa competizione sono figure inattaccabili, dalle diversificate competenze, espressione delle varie sfaccettature del sociale e del territorio. Persone che incarnano quel rinnovamento che i santagatesi invocano da anni. Diamo la possibilità a questi giovani di poter dimostrare il loro amore per Sant’Agata, diamo ad essi la possibilità di dare concretezza alla loro idea di paese.

Diamo corpo nella cabina elettorale a quell’auspicio di cambiamento che – ripetiamo – da sempre si invoca. Coerenza e rinnovamento sono i nostri fili conduttori, non vogliamo scorciatoie.

Siamo quello che vedete. I santagatesi premino coloro i quali hanno avuto la forza di rompere gli schemi”