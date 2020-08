Spesa fondi UE, il vice coordinatore FI Rubano: Campania ultima certifica il fallimento di De Luca

18 Agosto 2020 | by Anna Liguori

Politica

“La Campania rischia di perdere una sostanziosa parte di fondi europei man mano che i giorni passano. Sono difatti innumerevoli i ritardi accumulati nell’attuazione degli investimenti programmati. La spesa certificata vale a dire l’unico e vero dato che testimonia la concreta attuazione ed il reale completamento degli interventi, evidenzia ancora le difficoltà della Regione e certifica il fallimento della Giunta De Luca. Il Fesr registra ancora una spesa certificata ferma al 27,37% delle risorse. Quasi 3 miliardi di euro, quindi, sono ancora da spendere con relativa attestazione. Per il Fse, le risorse ancora da spendere sono oltre il 75% del totale: ulteriori 640 milioni di euro, quindi, attendono ancora di essere utilizzati. In totale la Campania ha quindi da spendere, entro il 31 dicembre 2023, oltre 3,6 miliardi di euro (3.629.289.139). Continuiamo a sprecare enormi opportunità anche economiche, mentre la crisi post-Covid ancora impazza e non si riesce a porre un freno alla disoccupazione e alle altre emergenze di questa regione, a cominciare da quella sanitaria. il presidente De Luca è ben consapevole degli errori commessi e per questo sta schierando un esercito di liste e candidati, che tuttavia non riusciranno ad evitargli la sconfitta. Stefano Caldoro è stato il migliore governatore dell’ultimo trentennio ed è l’unico che può garantire il rilancio della Campania”. Così in una nota, il vice-coordinatore regionale campano di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.