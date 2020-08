Avellino| Regionali, Fratelli d’Italia: la partita non è chiusa

L’ora di Fratelli d’Italia. Al Grand Hotel Irpinia la presentazione ufficiale della campagna elettorale della capolista di Fratelli d’Italia, Alessia Castiglione. A sostenerne l’impegno è arrivato l’intero stato maggiore del partito, da Cirielli e Iannone, per lanciare un messaggio molto chiaro: mettere fine al malgoverno deluchiano e avviare per la Campania e per l’Irpinia una stagione di rilancio e di sviluppo sotto la guioda di Caldoro. E più di tutto dare spazio ai giovani, alla generazione dei trentenni di cui Alessia Castiglione è l’ideale portacolori. La paura del covid, fattore determinante del vantaggio di De Luca. Per Edmondo Cirielli, che il covid lo ha attraversato e superato, la partita è ancora apertissima.