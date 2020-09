Turismo nel Sannio, Puzio: bisogna risolvere il problema dl collegamento dalla Stazione centrale alla Provincia

“Il turismo nel Sannio, tema che mi sta a cuore, passa attraverso i trasporti e i servizi alberghieri.

Esiste nella nostra città uno snodo fondamentale, che è la Rotonda di Padre Pio, che collega il centro cittadino alla provincia e ai siti visitati da tutta Italia, e non solo (si pensi alla città natale di Padre Pio, Pietrelcina, per citarne una).

Molti autisti di pullman extraurbani hanno difficoltà ad accedervi, purtroppo, perché trovano un divieto di accesso alla stazione centrale, che crea danni incontenibili ai visitatori e alle attività della zona, ristoranti e alberghi in primis.

Per chi viene da fuori, non avere un collegamento verso la stazione centrale di una città, è un disagio almeno quanto lo è per i cittadini sanniti stessi. Con questo problema, infatti, si interfacceranno anche gli studenti sanniti residenti in provincia quando ricominceranno le scuole.

Lo segnalo, dunque, sia per i turisti sia per i sanniti stessi, come una situazione negativa che va assolutamente risolta. Mi impegnerò io stesso a confrontarmi con tutti gli enti preposti affinché questo problema sia risolto.”

Così Antonio Puzio, candidato con Centro Democratico al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento.