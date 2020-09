Benevento| Centro Democratico, Puzio: le problematiche del servizio di trasporto pubblico vanno migliorate

“Oggi ho assistito a un episodio increscioso, di aggressione a un autista, verbale e quasi fisica, da parte di alcuni passeggeri nei confronti di un autista di un autobus cittadino della ditta Trotta Bus.

Dinanzi a questa scena, mi sono attivato immediatamente chiamando le forze dell’ordine affinché placassero subito la situazione e riportassero l’ordine.

Purtroppo, quello verificatosi oggi non è un episodio isolato.

Spesso se ne verificano e i disagi sia per gli autisti sia per i viaggiatori sono molteplici.

Purtroppo i servizi non sono eccellenti, non viene assicurata la tranquillità né a chi lavora né a chi usufruisce del servizio, fatto di poche corse.

Gli impiegati, poi, si ritrovano a coprire i turni di chi è andato in pensione e non è stato rimpiazzato con nuovi dipendenti.

Una situazione, per chi lavora nella ditta, insostenibile.

Prendo immediatamente atto di questa problematica sollecitando la ditta di trasporto urbano a garantire maggiori controlli sugli autobus affinché sia i dipendenti sia i cittadini che viaggiano sui mezzi pubblici siano tutelati.”

Queste le parole di Antonio Puzio, candidato con Centro Democratico al consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento.