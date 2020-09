Sandra Lonardo a Labtv: un risultato stratosferico, un miracolo!Mastella? piu’ lo attaccate e piu’ va bene

“Speriamo che restano fino alla fine questi risultati stratosferici, tenuto conto che il nostro movimento è nato solo il 15 luglio. Una cosa a mani libere, con la grande passione dei candidati della Campania, la loro passione ha fatto questo miracolo.. Il risultato di De Luca è una cosa unica non si era immaginata una percentuale cosi alta, se si attestano questi risulltati daremo il nostro contributo. Noi siamo stati in giunta con De Luca ed è una persona molto seria e rispettosa di tutto e di tutti. Abbiamo avuto una bella percentuale, il Governatore è una persona disponibile, un ottimo politico. Cosi la senatrice Sandra Lonardo in diretta a Labtv.E su Mastella la senatrice attacca: e basta con sto’ Mastella e contro Mastella..piu’ l’attaccate e piu’ va bene.