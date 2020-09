Giunta regionale, ecco i nomi: c’è il docente dell’Unisannio Felice Casucci

Designati i componenti della nuova giunta del presidente di Regione Vincenzo De Luca. Confermati il

vicepresidente Fulvio Bonavitacola, delegato all’Ambiente, Antonio Marchiello, vicino all’area politica di Fare Democratico di Ciriaco De Mita, alle Attivita’ produttive e il Lavoro, Lucia Fortini (De Luca Presidente), alla Scuola e alle Politiche sociali, che e’ stata anche eletta consigliere regionale in De Luca Presidente.

Ancora confermati Valeria Fascione, alla Ricerca e l’Internazionalizzazione, e Bruno Discepolo all’Urbanistica.

Quattro le new entry: Nicola Caputo, esponente di Italia Viva, all’Agricoltura, Armida Filippelli, esponente del Pd, alla Formazione, Mario Morcone, prefetto di area Pd, alle Politiche della Sicurezza, e Felice CASUCCI, docente all’universita’ del Sannio e vicino al movimento Noi Campani di Clemente Mastella, alla Semplificazione amministrativa e il Turismo. Non sono state assegnate le deleghe alla Sanita’ ai Trasporti. Non confermati in giunta Chiara Marciani (Formazione) e Sonia Palmeri (Lavoro). Salta anche Corrado Matera (Turismo), eletto in Consiglio regionale con Fare democratico-Popolari.