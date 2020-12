Benevento| Mes, Ciccopiedi (FI): “Lady Mastella definisce vassallo Berlusconi? si dimetta da Senatrice per candidarsi in futuro con il partito di suo marito”

“Stamane sono rimasto davvero sorpreso nel leggere l’intervista rilasciata da Lady Mastella sul MES. La Moglie del Sindaco di Benevento esprime giudizi degni di querela all’indirizzo di Silvio Berlusconi, dandogli del “Vassallo” di Salvini. Orbene, so quanto la mia amica Sandra sia avvezza ai cambi d’idea, oltre che a quelli di casacca eppure io ricordo Lei dedita all’ossequio ed al vassallaggio del Presidente Berlusconi. Sinceramente trovo inaccettabili certe parole da chi ha improntato la propria intera vita politica al servizio del feudatario di turno. Silvio Berlusconi è sempre stato contrario alla riforma del MES (Fondo Salva Stati), mentre è favorevole al MES sanitario. Su entrambi non ha mai cambiato idea. Capisco che con l’avvicinarsi del Natale Lady Mastella sia più indaffarata con i panettoni che con la politica, ma le consiglio allora di concentrarsi e non fare due cose insieme. Se fermamente convinta dell’affermazione che ha fatto, farebbe bene a dimettersi da senatrice, dal momento che a candidarla è stato proprio quell’uomo che lei oggi definisce “vassallo”, in modo da ricandidarsi alla prossima tornata elettorale come senatrice direttamente con il partito di suo marito” – Così Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento.