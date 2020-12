Benevento| Forza Italia: formalizzata la richiesta di costituzione del gruppo a due unità

Due o tre che siano i componenti, il gruppo di Forza Italia procede spedito verso la formalizzazione in Consiglio comunale. A parere del Presidente De Minico, essendo Forza Italia un partito di richiamo nazionale, bastano due consiglieri per assicurane la presenza in aula e stamattina Anna Rita Russo ha fatto sapere di avere formalizzato la richiesta di creare il gruppo consiliare di Forza Italia con Pina Pedà capogruppo. “Sono molto contenta e soddisfatta che finalmente si può tornare a fare politica sotto l’insegna di un partito di centrodestra, e dunque al di fuori di equivoci ed ambiguità”, dice la Russo.

“La legislatura è agli sgoccioli, è vero, ma sono tantissime le questioni sul tavolo da affrontare con urgenza e con serietà: questioni che affronteremo all’insegna dei valori di Forza Italia, della coerenza e di un modello politico inequivocabile. Fondamentale sarà anche l’interlocuzione con i vertici del partito, per proseguire nella ristrutturazione di Forza Italia e nella costruzione di un centrodestra vero di cui c’è grandissimo bisogno nel Sannio”.