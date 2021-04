Benevento| L’Architetto Babilio aderisce a Noi Campani. Ucci: “sarà un nostro candidato”

Prosegue la campagna di rafforzamento dei fronti in lizza in vista delle Amministrative di ottobre. Noi Campani si assicura la disponibilità dell’Architetto Enrico Babilio che sarà tra i candidati della prossima tornata elettorale. “Siamo molto soddisfatti di dare il benvenuto in ‘Noi Campani’ all’architetto Enrico Babilio”, dice il segretario cittadino di Mastella Gianfranco Ucci. Babilio, professore associato di Scienza delle Costruzioni al Dipartimento di Struttura per Ingegneria ed Architettura della ‘Federico II’ di Napoli, “offrirà il suo prezioso contributo al nostro movimento su diversi temi importanti e strategici per Benevento”, prosegue Ucci. “La scelta del professore Babilio, già componente del Comitato di zona Santa Colomba/Luigi Sturzo – aggiungono i vertici cittadini – è avvenuta nel corso di un incontro in modalità telematica con il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo, il consigliere regionale Gino Abbate e il segretario provinciale Molly Chiusolo”.

Soddisfazione ed entusiasmo anche per il professore Babilio. “Metto a disposizione della mia comunità le competenze acquisite nella mia storia professionale e scientifica”. “Continuiamo, dunque, a tracciare il nostro percorso verso le amministrative – concludono i vertici cittadini – con determinazione e spirito di inclusione ed apertura a nuove idee e proposte provenienti da uomini e donne che scelgono di sposare il progetto di Noi Campani”.