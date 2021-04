Perifano vs Mastella: “naviga nella melma della sua malevola fantasia”

E’ ormai un fuoco di fila tra Mastella e Perifano e si alza, inevitabilmente, il livello dello scontro. Mastella accusa il suo, ormai, quasi rivale parlando di “lessico segreto”, alludendo ai trascorsi massonici di Perifano, l’avvocato lo “lascia volentieri nella melma che la sua malevola fantasia riesce a smuovere”. E rincara. “La gazzarra politica, specie se di modesto livello, interessa ben poco la gente, in questo nefasto periodo presa da ben altre preoccupazioni. Sulla vicenda Luminosa invece di rendere i doverosi chiarimenti butta la palla in tribuna. Spero che prima o poi abbia un moto di rispetto verso i beneventani e renda ad essi conto del suo quinquennale operato anziché dedicarsi al dossieraggio nei miei confronti. Solo una precisazione: nelle mie esperienze di gestione della cosa pubblica non ho mai chiuso bilanci in passivo. I debiti piuttosto che farli ho semmai contribuito a pagarli. Ovviamente non gli sarà difficile documentarsi al riguardo”.