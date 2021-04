PNRR, De Caro: AC/AV perno per la ripresa del Sud. Noi Campani: PD mistifica realtà

L’intervento alla Camera dell’Onorevole Umberto Del Basso De Caro in merito al PNRR, il piano nazionale di ripresa e di resilienza, il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19. De Caro, al di la di una valutazione complessiva dello status quo, ha affrontato il tema degli stanziamenti economici di cui il Paese sarà beneficiario. “Le risorse assegnate al Mezzogiorno ammontano a 82 mld cui si aggiungeranno ulteriori 8,4 mld del REACT-EU”, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, e sarebbe lo strumento proposto dalla Commissione per dare seguito alle prime misure europee contro la crisi generata dal Covid-19, “54 mld dai fondi strutturali dell’Agenda 2021-2027, 58 mld dal fondo per lo sviluppo”. De Caro ha chiesto al Governo e al ministro Carfagna come questi fondi saranno spesi non essendo chiara la destinazione. Per De Caro una occasione storica per emancipare il Mezzogiorno “non più area parassitaria da assistere con la consueta politica delle mance e delle elemosine ma un territorio da sviluppare e da connettere col resto dell’Italia e dell’Europa”. Un passo in avanti che sia essenzialmente culturale, dice De Caro, che fa riferimento alla Alta Capacità/Velocità come perno centrale attorno al quale concretizzare questa grande occasione di sviluppo. De Caro ha anche parlato di Zes e di coesione territoriale e della strategia nazionale per le aree interne. In precedenza una nota di Noi Campani polemizzava col PD sannita accusato dai mastelliani di mistificare la realtà.

“L’ammodernamento della stazione di Benevento e l’adeguamento della linea Benevento-Cancello si farà grazie alla proposizione della Regione Campania e all’impegno del presidente De Luca in una corretta interlocuzione con il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nessun merito può essere ascritto ad altri personaggi in cerca d’autore”. Di diverso avviso il PD che atraverso il vicesegretario Cacciano fa sapere che “con l’inserimento di due interventi strategici, la Stazione (50 mln) e la Benevento-Napoli, via Cancello (200 mln), nel PNRR si chiude il cerchio delle «Grandi Opere Infrastrutturali» per la mobilità e i trasporti della Provincia di Benevento avviato 7 anni or sono con il sottosegretariato di Umberto Del Basso De Caro. Una gamma di interventi epocali che, unitamente al Raddoppio Telesina, alla Fortorina, e all’Alta Capacità ferroviaria, sono tesi ad «aprire il nostro territorio» rendendolo connesso e competitivo.