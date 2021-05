Primo Maggio, De Luca: totale sostegno a chi ha perso il lavoro in questa pandemia

“PrimoMaggio: ribadiamo il nostro impegno quotidiano a mettere in campo ogni strumento e risorsa a disposizione per la creazione di lavoro, oggi più che mai una assoluta priorità a causa dalla grave crisi economica e sociale generata dalla pandemia”. Sono parole del Presidente della Regione a margine delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori. “Siamo vicini a chi ha perso il posto di lavoro, a chi è impegnato nella battaglia per non perderlo, alle loro famiglie, alle forze sociali. Con la campagna di vaccinazione di massa il nostro impegno è massimo per consentire la ripartenza dei settori strategici della nostra economia. Allo stesso tempo, oggi rinnoviamo le ragioni della nostra battaglia per una corretta ripartizione dei fondi del #RecoveryPlan nei confronti del Sud e della Campania, per un obiettivo fondamentale: produrre occupazione, in primo luogo per le donne e per i giovani”.