Amministrative: Lega al lavoro per lista e candidato sindaco. Fiore: siamo a lavoro

“Con la chiarezza che ci caratterizza la Lega non solo parteciperà con una propria lista alle prossime Amministrative di Benevento ma indicherà, a breve, anche un proprio candidato a Sindaco”. È quanto rende noto Pasquale Fiore, coordinatore cittadino del partito di Salvini nel capoluogo sannita. “Siamo al lavoro – aggiunge Fiore – per allestire una compagine competitiva ed innovativa sullo scenario politico locale come dimostra la prima candidatura al consiglio comunale individuata nell’ufficiale medico Christian Tranfa”. E, in chiusura, Fiore tiene a precisare “che alla riunione delle forze politiche del centrodestra cittadino, che si è tenuta ieri sera, sono stati invitati tutti i partiti della coalizione, nessuno escluso”.