Benevento| Basile: liderismo esasperato causa crisi di Civico22

Si chiude una settimana pregna di spunti di cronaca sul versante della strada per le Amministrative a Benevento e potrebbe non essere finita qui. C’è da attendere, da un momento all’altro, il pronunciamento di Luigi Diego Perifano sul suo impegno diretto nel prossimo agone elettorale, visto che l’APB attende solo il suo imprimatur per annunciare la presenza del candidato che tutti si aspettano. E Perifano non dovrebbe tradire le attese a prescindere dalla strategia polemica di Mastella a proposito della origine massonica che però sembra avere l’effetto di creare preoccupazione nel Movimento 5 Stelle beneventano; che senza struttura territoriale e quindi linee intermedie non è in grado di opporre una posizione netta e di contrasto all’aggressione mastelliana. Una situazione reale, dirimente, e che il sindaco sfrutta con la sua proverbiale scaltrezza politica. In attesa della “epifania perifanea” è sempre caldo il tema della rottura interna a Civico 22. Dopo Moretti ospite di Doppio Taglio, in onda questa sera alle 23,30, Pasquale Basile che con altri 50 militanti è uscito dall’associazione per formare Civic@. Le raqqgioni della scissione. Basile parla di eccessivo liderismo di Moretti ma non disconosce affatto l’iniziativa innovativa di cui è stato fondatore.

Segue servizio