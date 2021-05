Laser di contrada Olivola, Comune vince l’appello avverso alla sentenza del Tar

“In merito alla struttura della “Laser Italia srl” di contrada Olivola a Benevento, il Comune ha vinto l’appello contro la sentenza del Tar Campania 2113/2019 che aveva disposto la restituzione della struttura Laser alla società”. Lo dichiara l’assessore al patrimonio, Maria Carmela Serluca. “Il mega capannone che negli scorsi anni era stato adibito ad opificio industriale, già acquisito a patrimonio comunale a seguito di dichiarazione di decadenza, era stato individuato dal Comune di Benevento come spazio da destinare all’Asia, per effettuare lo sversamento dai mezzi più piccoli di raccolta a quelli più grandi per il trasporto agli impianti stir fuori provincia e dove vengono stazionati i mezzi dell’Asia, spostandoli da Ponticelli”.